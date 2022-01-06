МАУ рассматривает возможность обращения в арбитраж для возмещения Ираном компенсации за сбитый самолет

Самолет МАУ был сбит в январе 2020 года Фото: EPA

"Ущерб, нанесенный непосредственно авиакомпании МАУ, сейчас оценивают эксперты, и мы рассматриваем возможность арбитражного обращения, чтобы как компания потребовать от Ирана возмещение", – заявил он.

По словам Дыхне, эксперты МАУ в сфере авиации участвовали практически во всех встречах между правительствами Украины и Ирана.

"Последняя встреча была в июне [2021 года], больше их не было. Говорить о том, насколько велик прогресс в этом вопросе, сложно", – добавил президент компании.

Дыхне сообщил, что вопрос компенсации непосредственно лизингодателю сбитого самолета уже урегулирован.