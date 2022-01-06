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МАУ рассматривает возможность обращения в арбитраж для возмещения Ираном компенсации за сбитый самолет

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Самолет МАУ был сбит в январе 2020 года
Самолет МАУ был сбит в январе 2020 года
Фото: EPA

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) рассматривает возможность арбитражного обращения к Ирану за возмещением ущерба за сбитый 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 6 января сказал президент компании Евгений Дыхне.

"Ущерб, нанесенный непосредственно авиакомпании МАУ, сейчас оценивают эксперты, и мы рассматриваем возможность арбитражного обращения, чтобы как компания потребовать от Ирана возмещение", – заявил он.

По словам Дыхне, эксперты МАУ в сфере авиации участвовали практически во всех встречах между правительствами Украины и Ирана.

"Последняя встреча была в июне [2021 года], больше их не было. Говорить о том, насколько велик прогресс в этом вопросе, сложно", – добавил президент компании.

Дыхне сообщил, что вопрос компенсации непосредственно лизингодателю сбитого самолета уже урегулирован.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

6 января 2022 года международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. "Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Иран, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране, Евгений Дыхне, компенсация
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