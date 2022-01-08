В Казахстане задержали бывшего главу комитета нацбезопасности

Задержание произошло 6 января. Экс-главе КНБ вменяют ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан (государственная измена).

Масимова отправили в следственный изолятор. КНБ сообщил, что в рамках этого дела также задержаны и другие лица, но имен не назвал.

Как отмечает "Русская служба BBC", своего поста Масимов лишился в разгар протестов и последовавших за ними массовых беспорядков в Алматы. В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым председателем КНБ Ермека Сагимбаева.

56-летний Масимов долгие годы входил в руководство страны при предыдущем президенте Нурсултане Назарбаеве. Он дважды становился премьер-министром – сначала в 2007–2012 годах, а затем в 2014–2016 годах. В промежутке между премьерством он руководил администрацией президента Казахстана.

Комитет нацбезопасности Казахстана Масимов возглавил в сентябре 2016 года. Он генерал-лейтенант национальной безопасности.