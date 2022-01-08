В Казахстане задержали более 4 тыс. человек, среди них есть иностранцы – МВД

Информации от протестующих о количестве задержанных и пострадавших на данный момент нет Фото: EPA

"В ряде регионов страны правоохранительными органами проведены оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Всего в органы полиции доставили 4266 человек. Среди задержанных есть иностранные граждане", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек, в том числе, по предварительным данным, "граждане соседнего государства".

"Радио Азаттык" уточняет со ссылкой на местные департаменты полиции, что в Восточно-Казахстанской области за последние дни задержали около 500 человек, в Костанайской – более 650 человек. В Костанайской области отметили, что в отношении 220 человек идут административные суды, задержанных намерены привлечь к административному аресту сроком от пяти до 15 суток.

Также проводится расследование по ст. 269 Уголовного кодекса Казахстана (нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват), она предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Вечером 7 января сообщалось о 3,8 тыс. задержанных.

Информации от самих протестующих о количестве задержанных и пострадавших нет.