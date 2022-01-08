Армения, Кыргызстан и Таджикистан направили своих военных в Казахстан

В частности, Армения направила 100 своих военных. Об этом NEWS.am сообщили в пресс-службе минобороны Армении. По данным издания, военные Армении будет выполнять функцию по охране объектов и инфраструктуры стратегического значения.
Кыргызстан отправил 150 офицеров спецназа "Скорпион", 19 единиц бронетехники и автомобильной техники. Информацию 7 января "АКИpress" подтвердили в пресс-службе министерства обороны.
Таджикистан отправил в страну 200 своих военных. Их доставил российский транспортный самолет Ил-76, сообщает "Sputnik Таджикистан", ссылаясь на министерство обороны РФ.
Днем ранее, 6 января, белорусский контингент сил ОДКБ вылетел в Казахстан, говорится на сайте минобороны Беларуси. Точная цифра не называлась, но "Настоящее время" пишет о 300 военных.
Россия также отправила своих военных в Казахстан. По данным "Настоящего времени", речь идет о 2 тыс. человек из 45-й бригады спецназа ВДВ.
В целом страны ОДКБ планировали отправить в Казахстан как минимум 2,5 тыс. военных.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию райадминистрации (акимата) с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил бывшего президента Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих. СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.
7 января государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что в результате спецопераций силовиков 6–7 января были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения.
В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.
Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.