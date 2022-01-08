Армения, Кыргызстан и Таджикистан направили своих военных в Казахстан

В целом страны ОДКБ планировали отправить в Казахстан как минимум 2,5 тыс. военных Фото: depositphotos.com

В частности, Армения направила 100 своих военных. Об этом NEWS.am сообщили в пресс-службе минобороны Армении. По данным издания, военные Армении будет выполнять функцию по охране объектов и инфраструктуры стратегического значения.

Кыргызстан отправил 150 офицеров спецназа "Скорпион", 19 единиц бронетехники и автомобильной техники. Информацию 7 января "АКИpress" подтвердили в пресс-службе министерства обороны.

Таджикистан отправил в страну 200 своих военных. Их доставил российский транспортный самолет Ил-76, сообщает "Sputnik Таджикистан", ссылаясь на министерство обороны РФ.

Днем ранее, 6 января, белорусский контингент сил ОДКБ вылетел в Казахстан, говорится на сайте минобороны Беларуси. Точная цифра не называлась, но "Настоящее время" пишет о 300 военных.

Россия также отправила своих военных в Казахстан. По данным "Настоящего времени", речь идет о 2 тыс. человек из 45-й бригады спецназа ВДВ.

В целом страны ОДКБ планировали отправить в Казахстан как минимум 2,5 тыс. военных.