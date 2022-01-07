Парламент Кыргызстана решил отправить миротворцев в Казахстан

6 января парламент Кыргызстана не смог собрать кворум и отменил заседание, на котором планировали обсудить отправку военных в Казахстан в рамках ОДКБ. Перед зданием парламента прошел митинг против отправки военных.

Однако на заседании 7 января решение отправить в Казахстан миротворцев поддержали 69 из 90 депутатов.

По просьбе представителей правительства обсуждение вопроса частично проходило в закрытом режиме, сообщается на сайте парламента Кыргызстана. Голосовали также без присутствия журналистов.

Депутат партии "Ата-Мекен" Дастан Бекешев провел параллель между событиями в Казахстане и протестами в самом Кыргызстане в 2020 году, в результате которых нынешний президент Садыр Жапаров пришел к власти. Видео своего выступления он опубликовал в YouTube.

"Представляете, если бы в октябре 2020 года [экс-президент] Сооронбай Жээнбеков попросил бы ОДКБ вмешаться в наши политические процессы? Всех своих противников назвал бы террористами?" – сказал Бекешов.

Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что кыргызские военные в Казахстане будут заниматься охраной стратегических объектов, но, каких именно, уточнить не смог. "Что нам выделят, то и будем охранять", – сказал он.

Ташиев также сообщил, что в Казахстан планируется направить 150 военнослужащих, восемь единиц бронетехники и 11 автомобилей. По его информации, в рамках миссии ОДКБ Армения отправит от 100 до 300 военных, Беларусь – 300, Таджикистан – от 100 до 200, Россия – более 1000.

Президент Кыргызстана 6 января прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности," – написал Жапаров.

Он подчеркнул, что речь идет о "защите многих стратегических государственных объектов", и обещал, что Кыргызстан сначала выяснит, какие учреждения будут охранять его военные.