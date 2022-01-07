Парламент Кыргызстана решил отправить миротворцев в Казахстан

6 января парламент Кыргызстана не смог собрать кворум и отменил заседание, на котором планировали обсудить отправку военных в Казахстан в рамках ОДКБ. Перед зданием парламента прошел митинг против отправки военных.
Однако на заседании 7 января решение отправить в Казахстан миротворцев поддержали 69 из 90 депутатов.
По просьбе представителей правительства обсуждение вопроса частично проходило в закрытом режиме, сообщается на сайте парламента Кыргызстана. Голосовали также без присутствия журналистов.
Депутат партии "Ата-Мекен" Дастан Бекешев провел параллель между событиями в Казахстане и протестами в самом Кыргызстане в 2020 году, в результате которых нынешний президент Садыр Жапаров пришел к власти. Видео своего выступления он опубликовал в YouTube.
"Представляете, если бы в октябре 2020 года [экс-президент] Сооронбай Жээнбеков попросил бы ОДКБ вмешаться в наши политические процессы? Всех своих противников назвал бы террористами?" – сказал Бекешов.
Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что кыргызские военные в Казахстане будут заниматься охраной стратегических объектов, но, каких именно, уточнить не смог. "Что нам выделят, то и будем охранять", – сказал он.
Ташиев также сообщил, что в Казахстан планируется направить 150 военнослужащих, восемь единиц бронетехники и 11 автомобилей. По его информации, в рамках миссии ОДКБ Армения отправит от 100 до 300 военных, Беларусь – 300, Таджикистан – от 100 до 200, Россия – более 1000.
Президент Кыргызстана 6 января прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.
"Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности," – написал Жапаров.
Он подчеркнул, что речь идет о "защите многих стратегических государственных объектов", и обещал, что Кыргызстан сначала выяснит, какие учреждения будут охранять его военные.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил бывшего президента Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.
Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран организации, заявил ее генсек Станислав Зась.
Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые. 7 января государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что в результате спецопераций силовиков 6–7 января были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения.
В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.
Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.