Казахская оппозиционерка о миссии ОДКБ: Войска союзников – это фиговые листочки на интервенции, осуществляемой Путиным

"Войска введены для того, чтобы подавить существующие протестные настроения в стране. Конечно, никаких террористов у нас нет. [Президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев заявил, что Алматы атаковало 200 тыс. вооруженных террористов, было шесть волн террористических атак. Это полный бред", – сказала она.

Джардемали отметила, что зачистка протестующих в Алматы может вестись российскими войсками.

"Войска союзников – Таджикистана, Кыргызстана, Армении – это просто фиговые листочки на интервенции, осуществляемой Путиным. Поэтому нужно говорить не о миротворческой операции, а об интервенции именно войск Путина. Протесты настоящие, они идут изнутри, от нации", – заявила оппозиционерка.

Она выразила уверенность в том, что в Казахстане начнутся репрессии.

"Но когда пройдет первый страх, запугать людей будет уже невозможно. Будет сильная реакция изнутри страны, от гражданского общества, и будет сопротивление, которое будет только нарастать", – считает Джардемали.

Бота Джардемали – сестра казахского бизнесмена Искандера Еримбетова, он находится под следствием в Казахстане по делу об отмывании денег. Обвинения в адрес брата Джардемали называла сфабрикованными, сообщало в январе 2018 года "Радио Азаттык".

Преследование бизнесмена связывают с попыткой казахстанских властей вернуть из-за границы Джардемали, которая работала юристом у бывшего банкира Мухтара Аблязова, лидера движения "Демократический выбор Казахстана". Джардемали живет в Брюсселе, у нее статус политического беженца.