Токаев удалил твиты о "20 тыс. бандитов и террористов" в Алматы

Токаев удалил твиты с самыми категоричными оценками, но позиция властей Казахстана по протестам в стране не изменилась Фото: EPA

7 января Токаев заявил, что в Казахстане действуют "террористы", которые говорят "не по-казахски".

"Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы и получают команды из специального центра. Некоторые из них говорили не по-казахски. На Алматы было не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тыс. человек", – говорилось в заявлении.

Президент Казахстана также заявил, что упомянутые люди "избивали и убивали милиционеров и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали мирных граждан, насиловали молодых женщин".

"Моя основная точка зрения – никаких переговоров с террористами, мы должны их убить", – говорилось в ныне удаленном сообщении президента.

Сейчас эта часть заявления Токаева о ситуации в стране не отображается, остались только сообщения о том, что "протесты в ряде областей привели к эскалации насилия", начале контртеррористической операции и развертывании миротворческих контингентов сил государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Скриншот: Qasym-Jomart Toqayev / Twitter

В то же время, несмотря на удаление наиболее радикальных высказываний главы государства, общая позиция властей Казахстана по происходящему в стране не изменилась.

"Анализ ситуации показал, что Казахстану грозит вооруженный акт агрессии, хорошо подготовленный и скоординированный преступниками и террористическими группами, обученными за пределами страны", – говорится в твите Токаева, который остался не удаленным.

The analysis of the situation showed that Kazakhstan is facing an armed act of aggression well prepared and coordinated by perpetrators and terrorist groups trained outside the country. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022

Кроме того, 9 января и.о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев повторил, что 5 января в центр Алматы "прибыли 20 тыс. человек, которые были хорошо вооружены и организованы", сообщил государственный телеканал "Хабар 24". Протестующих он называл "преступниками", обвинил в мародерстве, разбое и нападениях на мирных жителей.