Назарбаев добровольно передал пост главы Совбеза президенту Казахстана – пресс-секретарь

Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что он с действующим президентом "по одну сторону баррикад" Фото: depositphotos.com

"Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", – заявил Укибай.

Он подчеркнул, что Назарбаев и Токаев "всегда были по одну сторону баррикад" и продолжают демонстрировать "монолитность государственной власти".

"В это сложное время Нурсултан Назарбаев призывает всех граждан продемонстрировать единство и сплоченность нашего народа и оказать поддержку нашему президенту Касым-Жомарту Токаеву в борьбе с террористами и нормализации жизни в Казахстане", – заявил пресс-секретарь.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".

Одно из требований митингующих в Казахстане: "Старик, уходи" – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.