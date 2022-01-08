Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот остается в Казахстане. Ранее СМИ писали, что он покинул страну

"Елбасы (лидер нации. – "ГОРДОН") находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", – говорится в сообщении.

Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022

По словам Укибая, у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – добавил он.

Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны. — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022

7 января издание Orda.kz написало, что Назарбаев и его дочери вместе с семьями покинули Казахстан.

Журналисты также обратили внимание на то, что с начала протестов ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Назарбаева и членов его семьи. Также издание отметило, что в официальных сообщениях и выступлениях столицу Казахстана не называют Нур-Султаном. При этом в новостях от 8 января столицу Казахстана на сайте президента страны уже называли Нур-Султаном.

В тот же день казахские СМИ сообщали, что в аэропорт Манас в Бишкеке (Кыргызстан) вечером 6 января прибыл частный самолет, принадлежащий семье Назарбаева.