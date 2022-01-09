МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков

Ранее сообщалось о гибели 18 силовиков.

"При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов", – цитирует сообщение МВД Казахстана российское РБК.

Количество погибших и пострадавших среди участников протестов неизвестно. Власти не обновляли данные с 6 января – тогда МВД Казахстана сообщало, что среди протестующих 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба и точную информацию от них о погибших и пострадавших никто не озвучивал. Но гражданские активисты уверены, что жертв гораздо больше.

В частности, многие погибли во время столкновений и расстрела лагеря митингующих на центральной площади Алматы 6 января, рассказал "Сибирь.Реалии" 64-летний активист и правозащитник Мейрхан Абдуманапов.

"Как стемнело, на площади появились бронетранспортеры с пулеметами. Сначала – с восточной, потом – с западной стороны. Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали. Я сам видел своими глазами семь человек. Кого-то ранило в руку, кого-то – в голову. Из них двоих мы смогли вывезти, раненых, а остальных – нет. Две девушки совсем молодые и один парень – они уже не подавали признаков жизни... Под градом пуль мы вынуждены были покинуть площадь. По пути я увидел легковую машину. Там двое молодых ребят: один – за рулем, второй – рядом. Машина заведена, видно, они пытались на машине уехать, но лобовое и заднее стекла расстреляны, а парни мертвые уже, без признаков жизни", – рассказал он.

Абдуманалов подчеркнул, что сколько всего человек погибло только на площади, протестующие не знают.