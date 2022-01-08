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"Для стабилизации обстановки". Россия более чем 20 рейсами перебросит десантников и технику в Казахстан

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Сообщается, что по прибытии "военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач"
Сообщается, что по прибытии "военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач"
Скриншот: function.mil.ru

Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для переброски в Казахстан десантников и техники из города Иваново Ивановской области в России. Об этом 8 января сообщила прес-служба минобороны РФ.

Сообщается, что по прибытии "военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач".

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станут охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле", – говорится в сообщении минобороны РФ.

Переброска осуществляется с аэродрома Северный. Согласно видео, предоставленному ведомством, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка", пишет Интерфакс-ру.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на утро 8 января МВД Казахстана сообщало о более 4 тыс. задержанных. Точное число погибших сейчас неизвестно. Власти не обновляли данные с 6 января – тогда МВД Казахстана сообщало, что среди правоохранителей погибли 18 человек, пострадали 748, среди участников протеста 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о погибших и пострадавших никто не озвучивал.

Теги: Россия, Казахстан, протесты, военные, аэродром, десантники, беспорядки, бронетранспортер, минобороны РФ, военнослужащий, ОДКБ, российские военные
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