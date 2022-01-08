"Для стабилизации обстановки". Россия более чем 20 рейсами перебросит десантников и технику в Казахстан

Сообщается, что по прибытии "военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач" Скриншот: function.mil.ru

Сообщается, что по прибытии "военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач".

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станут охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле", – говорится в сообщении минобороны РФ.

Переброска осуществляется с аэродрома Северный. Согласно видео, предоставленному ведомством, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка", пишет Интерфакс-ру.