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В Алматы убит 11-летний ребенок и тяжело ранен подросток – омбудсмен

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Точное число погибших в Казахстане сейчас неизвестно
Точное число погибших в Казахстане сейчас неизвестно
Фото: EPA

В городе Алматы 5 января 11-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения, сообщила 8 января уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. Об этом пишут в Telegram местные издания Tengrinews и Nur.kz.

"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", – говорится в сообщении. 

Кроме этого, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Отец ребенка также находится в больнице – по информации Саин, автомобиль семьи был расстрелян. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил объявить 10 января днем общенационального траура по погибшим во время беспорядков. 

Точное число погибших сейчас неизвестно. Власти не обновляли данные с 6 января – тогда МВД Казахстана сообщало, что среди правоохранителей погибли 18 человек, пострадали 748, среди участников протеста 26 погибли и 18 были раненыПо данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы. 

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о погибших и пострадавших никто не озвучивал.

Теги: смерть, Казахстан, протесты, беспорядки, дети, омбудсмен, подростки, ребенок, ранение, протесты в Казахстане 2022
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