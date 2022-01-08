ГОРДОН
 
 
МИР

Гражданин Израиля погиб во время протестов в Казахстане

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Когешавили не участвовал в протестах, он погиб в результате внезапной стрельбы возле его дома, рассказал друг семьи
Когешавили не участвовал в протестах, он погиб в результате внезапной стрельбы возле его дома, рассказал друг семьи
Фото: timesofisrael.com

22-летний израильтянин по имени Леван Когеашвили погиб в Алматы 7 января. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля.

Сообщается, что Когеашвили погиб "во время насильственных протестов".

МИД находится в контакте с его родителями в Казахстане и семьей в Израиле и оказывает помощь в передаче его тела в Израиль для захоронения, сообщили в ведомстве.

Издание Walla связалось с другом семьи погибшего, адвокатом Ростиславом Эдельштейном из Ашдода. Он рассказал, что Когеашвили не участвовал в протестах – он был застрелен в машине возле своего дома, когда ехал на работу. В него попали две пули. Израильтянина доставили в больницу, где пытались реанимировать, но были вынуждены констатировать смерть. С ним были еще двое местных жителей, они получили легкие ранения.

По словам Эдельштейна, семья Когеашвили иммигрировала в Израиль в 1990-х годах. Леван родился в Израиле, вырос и получил образование в Ашдоде, а высшее образование получил в Казахстане, где в последние годы работал в сфере недвижимости. "Всего полтора года назад он женился на еврейке, гражданке Казахстана, и они жили в Алматы. Около полугода назад у пары родился ребенок", – сказал друг семьи.

Фото: walla.co.il
Фото: walla.co.il

С организацией вывоза тела Когеашвили для захоронения в Израиле помогает Эли Нахт, заместитель мэра Ашдода. "Ситуация там катастрофическая, морги переполнены, там было около пятисот тел... Мы надеемся, что они дадут разрешение [частному самолету] вылететь с телом. Сейчас вылетать из страны разрешено только транспортным самолетам", – заявил он.

6 января МИД Израиля выпустил предупреждение, в котором рекомендовал своим гражданам проявлять особую осторожность при поездках в Казахстан и избегать несущественных посещений страны. Уже находящимся в Казахстане израильтянам министерство рекомендовало избегать посещения массовых скоплений людей, по возможности перейти на работу из дома, а также "следовать указаниям правительства и сил безопасности".

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на утро 8 января МВД Казахстана сообщало о более 4 тыс. задержанных. Точное число погибших сейчас неизвестно. Власти не обновляли данные с 6 января – тогда МВД Казахстана сообщало, что среди правоохранителей погибли 18 человек, пострадали 748, среди участников протеста 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о погибших и пострадавших никто не озвучивал.

Теги: Израиль, смерть, Казахстан, протесты, погибшие, МИД Израиля, протесты в Казахстане 2022
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как Евангелина на маму похожа". Лобода показала 10-летнюю дочь от хореографа Андрея Царя
"Как Евангелина на маму похожа". Лобода показала 10-летнюю дочь от хореографа Андрея Царя
17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой
17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой
Певец The Weeknd рассекретил свой роман с Анджелиной Джоли
Певец The Weeknd рассекретил свой роман с Анджелиной Джоли
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил сеть фото с женой и новорожденной дочерью
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил сеть фото с женой и новорожденной дочерью
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой
Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором
Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж (138761)
2
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды (102543)
3
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (54341)
4
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку (51477)
5
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную голую грудь в экстремально глубоком декольте (47121)
6
"Что за тело! Огонь". Рианна крупным планом показала голые бедра (44610)
7
Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами" (42959)
8
"А балерины бывают с такими пирогами?", "Блинам места не хватает". Волочкова показала голую грудь (41995)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS