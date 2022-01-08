Гражданин Израиля погиб во время протестов в Казахстане

Когешавили не участвовал в протестах, он погиб в результате внезапной стрельбы возле его дома, рассказал друг семьи Фото: timesofisrael.com

Сообщается, что Когеашвили погиб "во время насильственных протестов".

МИД находится в контакте с его родителями в Казахстане и семьей в Израиле и оказывает помощь в передаче его тела в Израиль для захоронения, сообщили в ведомстве.

Издание Walla связалось с другом семьи погибшего, адвокатом Ростиславом Эдельштейном из Ашдода. Он рассказал, что Когеашвили не участвовал в протестах – он был застрелен в машине возле своего дома, когда ехал на работу. В него попали две пули. Израильтянина доставили в больницу, где пытались реанимировать, но были вынуждены констатировать смерть. С ним были еще двое местных жителей, они получили легкие ранения.

По словам Эдельштейна, семья Когеашвили иммигрировала в Израиль в 1990-х годах. Леван родился в Израиле, вырос и получил образование в Ашдоде, а высшее образование получил в Казахстане, где в последние годы работал в сфере недвижимости. "Всего полтора года назад он женился на еврейке, гражданке Казахстана, и они жили в Алматы. Около полугода назад у пары родился ребенок", – сказал друг семьи.

Фото: walla.co.il

С организацией вывоза тела Когеашвили для захоронения в Израиле помогает Эли Нахт, заместитель мэра Ашдода. "Ситуация там катастрофическая, морги переполнены, там было около пятисот тел... Мы надеемся, что они дадут разрешение [частному самолету] вылететь с телом. Сейчас вылетать из страны разрешено только транспортным самолетам", – заявил он.

6 января МИД Израиля выпустил предупреждение, в котором рекомендовал своим гражданам проявлять особую осторожность при поездках в Казахстан и избегать несущественных посещений страны. Уже находящимся в Казахстане израильтянам министерство рекомендовало избегать посещения массовых скоплений людей, по возможности перейти на работу из дома, а также "следовать указаниям правительства и сил безопасности".