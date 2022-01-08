"Обстановка спокойная". На казахстанском телевидении показали, как улицы Байконура патрулирует российская бронетехника. Видео

В телесюжете сообщается, что силовики в городе работают в усиленном режиме Скриншот: БайконурИнфо / You Tube

Протесты в Казахстане в телесюжете называют "беспорядками" и "возникшими проблемами".

"Жители города Байконура с недоумением и скорбью восприняли известия о трагических событиях, происходящих в Казахстане", – говорится в репортаже.

Также сообщается, что силовики в городе работают в усиленном режиме. При этом комментатор не уточняет, речь идет о казахстанских правоохранителях или о российских.

"Накануне новогодних праздников в городе был введен сигнал "Гром", в соответствии с которым правоохранительные органы комплекса Байконур работают в усиленном режиме несения службы", – говорится в сюжете.

На видео заметно, как по улицам в сопровождении полиции едет бронетехника с российским флагом.

В то же время в сюжете отмечается, что в городе "обстановка спокойная, городские службы работают, объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме", а также сообщается о том, что ежедневно местным детям бесплатно демонстрируются фильмы о Гарри Поттере.

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