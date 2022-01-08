Путин обсудил с Токаевым, Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Токаев заявил, что ситуация в Казахстане "развивается в сторону стабилизации", и поблагодарил за помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также предложил Путину провести переговоры лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане под руководством Армении как действующего председателя организации.

После этого Токаев провел телефонные разговоры с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на переговорах обсуждалась текущая ситуация в Казахстане, "которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации".

"Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции", – говорится в сообщении.

Пашинян заявил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия.