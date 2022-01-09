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Евросоюз предложил Казахстану помощь в мирном урегулировании кризиса

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Боррель призвал власти Казахстана "выполнить свои обязательства в это непростое время"
Боррель призвал власти Казахстана "выполнить свои обязательства в это непростое время"
Фото: EPA

Европейский союз готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 8 января на сайте Совета ЕС.

"Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса. Внешняя военная поддержка должна осуществляться с уважением суверенитета и независимости Казахстана и фундаментальных прав его граждан", – отметил Боррель.

Он также призвал власти Казахстана "выполнить свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан".

"Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, всегда проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях", – подчеркнул Боррель.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

МВД Казахстана сообщало 8 января о более 4 тыс. задержанных. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

Теги: Казахстан, протесты, беспорядки, кризис, независимость, Европейский союз, насилие, суверенитет, Жозеп Боррель, ЕС, протесты в Казахстане 2022
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