Евросоюз предложил Казахстану помощь в мирном урегулировании кризиса

Боррель призвал власти Казахстана "выполнить свои обязательства в это непростое время" Фото: EPA

"Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса. Внешняя военная поддержка должна осуществляться с уважением суверенитета и независимости Казахстана и фундаментальных прав его граждан", – отметил Боррель.

Он также призвал власти Казахстана "выполнить свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан".

"Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, всегда проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях", – подчеркнул Боррель.