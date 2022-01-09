В МВД Казахстана заявили, что ситуация в стране "стабилизирована", задержаны более 5 тыс. человек

МВД Казахстана продолжает "контртеррористическую операцию", задержаны, по разным данным, от 5,1 тыс. до почти 6 тыс. человек Фото: EPA

Тургумбаев заявил, что собравшиеся "не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры". Он обвинил протестующих в мародерстве и нападениях на мирных жителей. При этом, по его словам, "с целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия".

Полиция начала 125 досудебных расследований "по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж".

По словам Тургумбаева, ущерб от протестов составил свыше 87 млрд тенге (около $200 млн).

"В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов [местных администраций]. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", – сказал Тургумбаев.

Казахстанское издание Orda сообщает со ссылкой на МВД, что среди задержанных 134 человека водворены в изоляторы временного содержания по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, 516 граждан подвергнуты административному аресту. В отношении остальных проводятся "проверочные и оперативные мероприятия".

В то же время Telegram-каналы "Vласть о главном" и Informburo.kz пишут со ссылкой на пресс-службу МВД, что с момента выхода заявления Тургумбаева число задержанных уже возросло до 5969 человек.

Накануне в МВД Казахстана сообщали, что среди задержанных есть иностранцы.