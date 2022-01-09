Блинкен: У нас есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия

"Власти в Казахстане должны уметь мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это способом, который уважает права. У нас есть реальные вопросы о том, почему они были вынуждены обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу", – сказал он.

Блинкен отметил, что сейчас "крайне важно, чтобы все это было решено мирным путем, при соблюдении прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны".