На фоне протестов в Казахстане рухнул курс биткоина

Падение курса произошло на фоне протестов в Казахстане, который является вторым крупнейшим центром майнинга в мире, писал Forbes.

По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, на Казахстан в августе 2021 года пришлось более 18% мощности, используемой для майнинга биткоина.

По состоянию на 20.45 9 января курс биткоина составлял $42,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Скриншот: coindesk.com

Биткоин 9 ноября 2021 года превысил отметку в $68 тыс., побив предыдущий рекорд стоимости криптовалюты. Предыдущий рекорд фиксировался 20 октября – $65,6 тыс.