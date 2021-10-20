Биткоин установил новый исторический максимум

Прошлый рекорд криптовалюта установила 14 апреля этого года. Тогда ее стоимость составила $64,5 тыс. До этого максимум был зафиксирован 13 апреля, цена биткоина поднималась до $63 тыс.

Скриншот: coindesk.com

На криптобирже Binance биткоин приближался к отметке в $65,7 тыс.

Скриншот: coingecko.com

Рыночная капитализация биткоина превысила $1,2 трлн при суточных объемах торгов в $39 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные CoinGecko.

Биткоин поднялся до рекордного уровня после начала торгов первого биржевого американского фонда (ETF), инвестирующего во фьючерсы на биткоины, написало агентство Bloomberg.

На фоне увеличения стоимости биткоина запасы валюты на криптовалютных биржах снизились до минимума за последние три года, сообщила в Twitter аналитическая компания CryptoQuant.