Биткоин установил новый исторический максимум

Прошлый рекорд криптовалюта установила 14 апреля этого года. Тогда ее стоимость составила $64,5 тыс. До этого максимум был зафиксирован 13 апреля, цена биткоина поднималась до $63 тыс.
На криптобирже Binance биткоин приближался к отметке в $65,7 тыс.
Рыночная капитализация биткоина превысила $1,2 трлн при суточных объемах торгов в $39 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные CoinGecko.
Биткоин поднялся до рекордного уровня после начала торгов первого биржевого американского фонда (ETF), инвестирующего во фьючерсы на биткоины, написало агентство Bloomberg.
На фоне увеличения стоимости биткоина запасы валюты на криптовалютных биржах снизились до минимума за последние три года, сообщила в Twitter аналитическая компания CryptoQuant.
* BTC All Exchanges Reserve hits 3-year low— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) October 20, 2021
Live Chart * https://t.co/ypF8EXLB7q pic.twitter.com/nAUj8Y9qzg
Курс биткоина 15 октября впервые за почти шесть месяцев превысил отметку в $60 тыс. Руководитель исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин прогнозировал развитие фондов ETF для биткоинов в США в четвертом квартале этого года.