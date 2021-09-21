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Президент Сальвадора назвал себя "самым крутым диктатором в мире"

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Букеле установил соответствующий статус в соцсети после массовых протестов в стране
Букеле установил соответствующий статус в соцсети после массовых протестов в стране
Фото: EPA

Президент Сальвадора Найиб Букеле назвал себя "самым крутым диктатором в мире". Соответствующий статус он установил в своем микроблоге в Twitter. Подлинность аккаунта верифицирована соцсетью.

Букеле "провозгласил" себя диктатором после массового протеста против признания биткоина официальной валютой Сальвадора.

Скриншот: Nayib Bukele / Twitter
Скриншот: Nayib Bukele / Twitter

15 сентября, в день 200-летия независимости страны, граждане Сальвадора вышли на многотысячные протесты, сообщала BBC. Они протестовали против нового статуса биткоина, опасаясь, что он принесет нестабильность и инфляцию в бедную латиноамериканскую страну.

Фото: EPA
Фото: EPA

Демонстранты также заявляли, что глава страны сосредоточил в своих руках слишком много власти. В частности, протестующие выступили против намерения властей провести конституционную реформу и удвоить численность личного состава вооруженных сил республики, а также решения Верховного суда Сальвадора, которое позволяет действующему президенту страны избираться на второй срок подряд.

В ходе митинга протестующие сожгли банкомат, через который можно осуществлять операции с криптовалютой. Они несли плакаты с надписями "Мы обмануты биткоином" и "Диктатор Букеле".

"Мы переживаем глубокий финансовый кризис с высокой стоимостью жизни и безработицей. Между тем реакция правительства вместо серьезной экономической политики заключается в том, чтобы принять биткоин в качестве законного платежного средства", – заявила депутат парламента от оппозиции Клаудиа Ортис.

По мнению Букеле, введение биткоина позволит гражданам Сальвадора, работающим за рубежом, без проблем переводить деньги на родину.

После массовых протестов он также спрашивал в Twitter, о какой "диктатуре" идет речь.

Контекст:

Сальвадор 9 июня стал первой страной в мире, где биткоин признали официальным платежным средством. Букеле говорил, что биткоин имеет рыночную капитализацию в $680 млрд. По его словам, если 1% этих средств инвестировать в Сальвадор, это увеличит ВВП страны на 25%. Букеле поручил проработать план майнинга криптовалюты за счет дешевой возобновляемой энергии вулканов.

По сведениям Reuters, экономика Сальвадора в значительной степени зависит от денег, присылаемых сальвадорцами из-за границы. В 2019 году денежные переводы в страну составили почти $6 млрд, или примерно пятую часть ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире. Переход на цифровую валюту позволит избежать высоких налоговых сборов, связанных с ежемесячной отправкой денег домой.

Теги: протесты, банкомат, Bitcoin, Сальвадор, биткоин, диктатура, криптовалюта, Найиб Букеле, диктатор
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