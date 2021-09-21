Президент Сальвадора назвал себя "самым крутым диктатором в мире"

Букеле установил соответствующий статус в соцсети после массовых протестов в стране Фото: EPA

Букеле "провозгласил" себя диктатором после массового протеста против признания биткоина официальной валютой Сальвадора.

Скриншот: Nayib Bukele / Twitter

15 сентября, в день 200-летия независимости страны, граждане Сальвадора вышли на многотысячные протесты, сообщала BBC. Они протестовали против нового статуса биткоина, опасаясь, что он принесет нестабильность и инфляцию в бедную латиноамериканскую страну.

Фото: EPA

Демонстранты также заявляли, что глава страны сосредоточил в своих руках слишком много власти. В частности, протестующие выступили против намерения властей провести конституционную реформу и удвоить численность личного состава вооруженных сил республики, а также решения Верховного суда Сальвадора, которое позволяет действующему президенту страны избираться на второй срок подряд.

В ходе митинга протестующие сожгли банкомат, через который можно осуществлять операции с криптовалютой. Они несли плакаты с надписями "Мы обмануты биткоином" и "Диктатор Букеле".

La actividad en el centro histórico de San Salvador transcurre sin sobresaltos mientras un cajero Chivo es consumido por el fuego tras las manifestaciones contra la bitcoinización de El Salvador. Video LPG/Michael Huezo. pic.twitter.com/fMPdWt7MNk — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 15, 2021

Manifestantes en contra del Gobierno queman el Punto Chivo ubicado en la plaza Gerardo Barrios en el Centro Histórico de San Salvador. pic.twitter.com/j5w4q0F6N0 — Diario La Página (@LaPagina) September 15, 2021

"Мы переживаем глубокий финансовый кризис с высокой стоимостью жизни и безработицей. Между тем реакция правительства вместо серьезной экономической политики заключается в том, чтобы принять биткоин в качестве законного платежного средства", – заявила депутат парламента от оппозиции Клаудиа Ортис.

По мнению Букеле, введение биткоина позволит гражданам Сальвадора, работающим за рубежом, без проблем переводить деньги на родину.

После массовых протестов он также спрашивал в Twitter, о какой "диктатуре" идет речь.

¿Y la dictadura? * ‍ * — Nayib Bukele * (@nayibbukele) September 15, 2021