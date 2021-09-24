Китай признал незаконными все сделки с криптовалютой

"НБК совместно с соответствующими ведомствами ввел ряд стратегических мер, в соответствии с которыми виртуальные валюты не имеют статуса законного средства платежа, – отмечается в комментарии. – Мы запрещаем финансовым учреждениям оформлять сделки с криптовалютой и принимать в них участие".

Подчеркивается, что власти КНР будут "жестко пресекать незаконную финансовую деятельность, связанную с виртуальными валютами".

Ранее центральный банк Китая распространил "Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении рисков ажиотажа при операциях с виртуальной валютой", сообщив об усилении мер по борьбе с незаконным использованием криптовалюты.

Bloomberg пишет, что власти КНР намерены пресекать торговлю криптовалютой из-за мошенничества, отмывания денег и чрезмерного энергопотребления.

Так, агентство Китая по экономическому планированию заявляло, что искоренение майнинга криптовалют является неотложной задачей для достижения целей по уменьшению выбросов углекислого газа в стране.

Bloomberg отмечает, что после объявления НБК курс биткоина упал. По данным биржи Coindesk на 24 сентября (19.10 по Киеву), биткоин торговался по $41 965.