Биткоин обновил исторический рекорд и превысил стоимость в $68 тыс.

Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты фиксировался 20 октября – $65,6 тыс.

Дороже всего биткоин продавали примерно в 6.00 по киевскому времени – за $68,5 тыс. Самой низкой стоимостью за последние 24 часа было $65,8 тыс.

По состоянию на 13.20 цена упала до $67,8 тыс.

Скриншот: coindesk.com