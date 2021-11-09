Биткоин обновил исторический рекорд и превысил стоимость в $68 тыс.

Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты фиксировался 20 октября – $65,6 тыс.
Дороже всего биткоин продавали примерно в 6.00 по киевскому времени – за $68,5 тыс. Самой низкой стоимостью за последние 24 часа было $65,8 тыс.
По состоянию на 13.20 цена упала до $67,8 тыс.
Курс биткоина 15 октября впервые за почти шесть месяцев превысил отметку в $60 тыс. Руководитель исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин прогнозировал развитие фондов ETF для биткоинов в США в четвертом квартале этого года.