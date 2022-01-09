Из Казахстана вылетел самолет с 33 украинцами – Кулеба

Кулеба: Украина не бросает своих, это незыблемый принцип Фото: EPA

По его информации, рейсовый самолет из Казахстана скоро сядет в Киеве.

"Следующие рейсы из этого города запланированы на 13-е и 16 января. Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", – подчеркнул глава МИД.

Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2022

Согласно данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Air Astana вылетел из Нур-Султана в 16.19 по киевскому времени и должен приземлиться в Борисполе в 20.50.

В МИД Украины сегодня заявили, что ищут альтернативный способ возвращения домой граждан страны из Казахстана. На фоне протестов международный аэропорт Алматы не выполняет гражданские рейсы. По информации спикера министерства Олега Николенко, больше всего украинцев – 116 человек – застряли в Алматы.

Министерство иностранных дел 5 января рекомендовало украинцам, которые находятся в Казахстане, следить за развитием ситуации в стране, не оставлять места проживания без крайней необходимости и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

6 января Николенко рассказал, что с просьбой об эвакуации из Казахстана к дипломатам обратились 43 украинца.