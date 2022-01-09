В Казахстане застряли более 100 украинцев. МИД ищет альтернативный способ их возвращения домой

На фоне протестов международный аэропорт Алматы не выполняет гражданские рейсы.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения", – сказал спикер МИД.
В комментарии НВ Николенко сообщил, что больше всего украинцев – 116 человек – застряли в Алматы.
"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми постоянную связь и информирует их о дальнейших шагах. МИД Украины взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых тоже не могут покинуть территорию Казахстана", – заявил Николенко.
По его словам, сейчас самое безопасное для украинцев – оставаться в местах их временного проживания, так как в Алматы и Алматинской области продолжается силовая операция.
Министерство иностранных дел Украины 5 января рекомендовало украинцам, которые находятся в Казахстане, следить за развитием ситуации в стране, не оставлять места проживания без крайней необходимости и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
6 января Николенко рассказал, что с просьбой об эвакуации из Казахстана к дипломатам обратились 43 украинца.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.
Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.
Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.
Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. Число задержанных, по официальным данным, превысило 5 тыс. человек.
За время протестов в Казахстане погибли 164 человека. Об этом 9 января сообщил минздрав страны.