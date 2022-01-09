В Казахстане застряли более 100 украинцев. МИД ищет альтернативный способ их возвращения домой

В МИД заявили, что угрозы для жизни и безопасности украинцев, застрявших в Казахстане, нет Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

На фоне протестов международный аэропорт Алматы не выполняет гражданские рейсы.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения", – сказал спикер МИД.

В комментарии НВ Николенко сообщил, что больше всего украинцев – 116 человек – застряли в Алматы.

"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми постоянную связь и информирует их о дальнейших шагах. МИД Украины взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых тоже не могут покинуть территорию Казахстана", – заявил Николенко.

По его словам, сейчас самое безопасное для украинцев – оставаться в местах их временного проживания, так как в Алматы и Алматинской области продолжается силовая операция.

Министерство иностранных дел Украины 5 января рекомендовало украинцам, которые находятся в Казахстане, следить за развитием ситуации в стране, не оставлять места проживания без крайней необходимости и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

6 января Николенко рассказал, что с просьбой об эвакуации из Казахстана к дипломатам обратились 43 украинца.