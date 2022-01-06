С просьбой об эвакуации из Казахстана в МИД Украины обратились 43 украинца – Николенко

МИД Украины не получал информацию о попадании украинских граждан в чрезвычайные ситуации в Казахстане Фото: depositphotos.com

"В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они – пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Султана. Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь", – сказал Николенко.

Он отметил, что, по информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта Алматы запланировано на 7 января.

"Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана при первой же возможности", – подчеркнул спикер МИД.

По его словам, информация о попадании украинских граждан в чрезвычайные ситуации в Казахстане не поступала.

Министерство иностранных дел Украины 5 января рекомендовало украинцам, которые находятся в Казахстане, следить за развитием ситуации в стране, не оставлять места проживания без крайней необходимости и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.