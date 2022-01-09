Власти Казахстана заявили, что в беспорядках погибли 164 человека, но позже опровергли это

Власти Казахстана впервые за несколько дней обновили информацию о погибших в ходе протестов и их подавления, но позже назвали публикацию "технической ошибкой" Фото: EPA

Опровержение: позднее 9 января в министерстве здравоохранения Казахстана сказали, что не предоставляли информацию о количестве погибших в стране. Статистику изначально опубликовал официальный Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ, который ведет министерство информации и общественного развития. В этом ведомстве журналистам сказали, что публикация была "технической ошибкой".

Известно, что среди погибших в Алматы – двое детей: 5 января погиб от огнестрельного ранения 11-летний мальчик, 7 января под обстрел попал автомобиль, в котором была четырехлетняя девочка, сообщила детский омбудсмен Аружан Саин, ее слова приводит "Sputnik Казахстан".

Девочку звали Коркемай, пуля попала ей в голову. В машине было еще двое детей, они ранены, пишет Orda со ссылкой на отца погибшей.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах и пострадавших среди протестующих не обновлялись с 6 января.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.