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Власти Казахстана заявили, что в беспорядках погибли 164 человека, но позже опровергли это

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Власти Казахстана впервые за несколько дней обновили информацию о погибших в ходе протестов и их подавления, но позже назвали публикацию "технической ошибкой"
Власти Казахстана впервые за несколько дней обновили информацию о погибших в ходе протестов и их подавления, но позже назвали публикацию "технической ошибкой"
Фото: EPA

За время январских протестов в Казахстане погибли 164 человека. Об этом со ссылкой на минздрав страны сообщил "Sputnik Казахстан".

Опровержение: позднее 9 января в министерстве здравоохранения Казахстана сказали, что не предоставляли информацию о количестве погибших в стране. Статистику изначально опубликовал официальный Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ, который ведет министерство информации и общественного развития. В этом ведомстве журналистам сказали, что публикация была "технической ошибкой".

Известно, что среди погибших в Алматы – двое детей: 5 января погиб от огнестрельного ранения 11-летний мальчик, 7 января под обстрел попал автомобиль, в котором была четырехлетняя девочка, сообщила детский омбудсмен Аружан Саин, ее слова приводит "Sputnik Казахстан".

Девочку звали Коркемай, пуля попала ей в голову. В машине было еще двое детей, они ранены, пишет Orda со ссылкой на отца погибшей.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах и пострадавших среди протестующих не обновлялись с 6 января.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. Число задержанных, по официальным данным, превысило 5 тыс. человек.

Теги: Казахстан, протесты, стрельба, раненые, обстрелы, Алматы, погибшие, ранение, силовики, протесты в Казахстане 2022
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