Казахстанский телеканал показал видео с задержанным, "признавшимся" в участии в митинге за $200. Им оказался известный музыкант из Кыргызстана

На видео мужчина рассказывает, что некие незнакомые люди якобы позвонили ему 1 января и предложили участвовать в митинге за 90 тыс. тенге ($200), а также купили билет из Кыргызстана.

"Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. 2 января уже был в Алматы. Меня отвезли на квартиру, где также были граждане Таджикистана, Узбекистана (примерно 10 человек). Когда начался митинг, я испугался, вернулся в квартиру. На следующий день решил поехать домой и меня в селе Самсы задержали военные", – говорит мужчина в сюжете.

На его лице видны ушибы и ссадины, один глаз заплыл.

Провластные казахстанские телеканалы также опубликовали видео с якобы изъятым у задержанных боевым арсеналом – пистолетами, автоматами, "коктейлями Молотова". На кадрах также видны кыргызстанские загранпаспорта и алкоголь.

В то же время ряд кыргызстанских СМИ и Telegram-каналов (24.kg, "Сейчас.kg", Kaktus Media, "Апрель ТВ" и другие) сообщили, что на видео – пианист, руководитель джазового оркестра из Бишкека, исполнительный директор фестиваля "Джаз_Бишкек_Весна" Викрам Рузахунов, который часто гастролировал в Алматы. Его узнали родственники и коллеги. Близкие Рузахунова заявили, что не могут с ним связаться.

Знакомая музыканта, певица Юлия Руцкая записала видеообращение, в котором подтвердила, что на видео снят Рузахунов. По ее словам, все признания, которые он сделал в ролике, – фальшивые.

"Участвовать в митинге за $200 по звонку неизвестных людей в другой стране – в жизни он такого не сделает. Он очень рассудительный мужчина. Все в шоке, дозвониться не могут, родные испытывают стресс... Музыкант долгие годы выступает в Казахстане, возможно, его пригласили выступить там. В голове не укладывается вся эта ситуация. Неправда, что он является безработным. Перед Новым годом на корпоративах зарабатывал деньги, играет также в нескольких коллективах", – рассказал изданию 24.kg продюсер Андрей Догай.

В пресс-службе МВД Кыргызстана со ссылкой на родственников Рузахунова сообщили, что музыкант действительно улетел в Казахстан вечером 2 января, куда его пригласили для проведения концертов. Билет в Алматы был куплен еще 16 декабря. МВД и МИД Кыргызстана проводят проверку "по выяснению всех обстоятельств факта задержания" Рузахунова.

Глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сказал музыкантам в Бишкеке, вышедшим на митинг к посольству Казахстана, что в связи с задержанием пианиста Кыргызстан направил ноту Казахстану. Видео его заявления опубликовало Kaktus Media.

"Мы им отправили и ноту, и информацию, и все остальное. Он не является террористом, просто те, кто проводят расследование, или ошиблись, или хотели выслужиться. В связи с задержанием пианиста Кыргызстан направил ноту Казахстану", – сказал он.