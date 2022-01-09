В минздраве Казахстана опровергли опубликованную информацию о числе погибших

Казахстанские СМИ 9 января опубликовали со ссылкой на министерство здравоохранения информацию, согласно которой с начала январских протестов в стране погибли 164 человека.

Orda обратилось за подтверждением в минздрав страны, где ответили, что министерство не давало таких цифр.

По данным издания, официальный Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ, ставший источником опубликованной статистики, ведет министерство информации и общественного развития. В этом ведомстве журналистам сказали, что публикация – "техническая ошибка". В министерстве пояснили, что пост в канале не был удален и опровержение не опубликовано из-за проблем с доступом в интернет в стране.

На момент публикации новости пост уже удален.

Таким образом, официальные данные о жертвах и пострадавших среди активистов не обновлялись с 6 января. Тогда в МВД страны заявили, что 26 протестующих погибли, 18 ранены; в минздраве – что в ходе беспорядков пострадали более 1 тыс. человек.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

Среди правоохранителей по данным на утро 9 января погибли 16 человек, пострадали более 1300, сообщали в МВД.