За время протестов в Казахстане погибли 164 человека – минздрав

Власти Казахстана впервые за несколько дней обновили информацию о погибших в ходе протестов и их подавления Фото: EPA

Больше всего людей погибли в Алматы – 103. В Алматинской области, по данным "Sputnik Казахстан", погибли восемь человек, в Жамбылской области – 10, Кызылординской – 21 человек. Входят ли в это число погибшие силовики, о которых сообщало МВД страны, не уточняется.

Среди погибших в Алматы – двое детей: 5 января погиб от огнестрельного ранения 11-летний мальчик, 7 января под обстрел попал автомобиль, в котором была четырехлетняя девочка, сообщила детский омбудсмен Аружан Саин, ее слова приводит "Sputnik Казахстан".

Девочку звали Коркемай, пуля попала ей в голову. В машине было еще двое детей, они ранены, пишет Orda со ссылкой на отца погибшей.

За помощью медиков в ходе протестов обратились 2265 человек, из них 1100 человек – в Алматы. На данный момент в больницах находятся 719 пациентов, в тяжелом состоянии – 83 человека, сообщил со ссылкой на минздрав государственный телеканал "Хабар 24", но позднее удалил свой пост. Аналогичное сообщение опубликовал Telegram-канал "ZTB | QAZAQSTAN".

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах и пострадавших среди протестующих не обновлялись с 6 января.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.