В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО

Трансляцию мероприятия вело агентство РБК.
По словам Рябкова, который возглавляет российскую делегацию, РФ нужны "железобетонные" гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде Альянс это юридически закрепил.
"Нам надоело вести пустые разговоры – от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверьми. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии – не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны" никогда не становиться членами НАТО", – сказал Рябков.
Однако в вопросе расширения НАТО на восток в переговорах между США и РФ "категорически нет никакого прогресса", констатировал замглавы российского МИД. Рябков добавил, что судьба будущих контактов во многом будет зависеть от прогресса в указанном вопросе.
Замгоссекретаря Соединенных Штатов Венди Шерман, которая возглавляет американскую делегацию, на брифинге после переговоров России и США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.
"Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для Альянса. Мы не откажемся от двусторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США", – подчеркнула Шерман.
По ее словам, США в ходе контактов с Россией не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе – без Европы и о судьбе НАТО – без НАТО.
10 января прошел основной раунд переговоров между США и РФ, беседа продолжалась около 7,5 часов. Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.
Саммит НАТО в столице Испании состоится 29–30 июня 2022 года.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.