В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО

По словам Рябкова, России нужны "железобетонные" гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО Фото: EPA

Трансляцию мероприятия вело агентство РБК.

По словам Рябкова, который возглавляет российскую делегацию, РФ нужны "железобетонные" гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде Альянс это юридически закрепил.

"Нам надоело вести пустые разговоры – от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверьми. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии – не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны" никогда не становиться членами НАТО", – сказал Рябков.

Однако в вопросе расширения НАТО на восток в переговорах между США и РФ "категорически нет никакого прогресса", констатировал замглавы российского МИД. Рябков добавил, что судьба будущих контактов во многом будет зависеть от прогресса в указанном вопросе.

Замгоссекретаря Соединенных Штатов Венди Шерман, которая возглавляет американскую делегацию, на брифинге после переговоров России и США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

"Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для Альянса. Мы не откажемся от двусторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США", – подчеркнула Шерман.

По ее словам, США в ходе контактов с Россией не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе – без Европы и о судьбе НАТО – без НАТО.

10 января прошел основной раунд переговоров между США и РФ, беседа продолжалась около 7,5 часов. Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.

Саммит НАТО в столице Испании состоится 29–30 июня 2022 года.