Столтенберг: Если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО будет рассматривать увеличение присутствия на восточном фланге

Столтенберг: Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы защитить союзников Фото: EPA

"Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы защитить союзников. И мы постоянно оцениваем, есть ли надобность в нашем присутствии в разных частях Альянса. И после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году и ее присутствия на Донбассе мы больше всего за поколение усилили наше присутствие. И если говорить о силах реагирования НАТО, мы это делаем, чтобы предотвратить какое-либо недоразумение, чтобы не было возможности неправильно полагать, что НАТО не будет защищать своих союзников по Альянсу. И это защита, оборона. Цель – сохранить мир, не провоцировать конфликты. Если Россия вновь применит силу против Украины и пойдет дальше в Украину, мы должны более серьезно рассматривать увеличение нашего присутствия на востоке Альянса", – сказал генсек.

Он подчеркнул, что Украина – суверенное государство, имеющее право на самооборону.

"И Украина сейчас противостоит России, потому что РФ – огромная сила. Она много вложила в наращивание своих сил. И что самое важное: Россия уже применяла свои силы против Украины. Она оккупировала Крым в 2014 году и контролирует сепаратистов на востоке Украины. И говорить, что Украина угрожает России, – это переворачивать все с ног на голову. Это Россия применяла и продолжает применять силу против Украины. И она сейчас скопила более 100 тыс. войск вдоль границ с Украиной. И это проблема. Это создано самой Россией, и поэтому есть необходимость в деэскалации", – заявил Столтенберг.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.