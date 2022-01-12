Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины

Заявленные амбиции России выходят далеко за рамки восстановления контроля над Украиной и блокирования ей пути в Европу и НАТО

– Господин посол, как вы оцениваете итоги первых встреч в Женеве и последующие комментарии российской стороны? В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о "категорическом отсутствии прогресса" – что это означает на языке дипломатии?

– Глубокого смысла в заявлениях господина Рябкова после переговоров я бы не черпал. Обе стороны использовали встречу в понедельник, чтобы представить свои позиции, и не было никаких ожиданий, что будет достигнут какой-либо прогресс.

Переговоры в Женеве достигли своей минимальной цели: обе стороны согласились продолжать диалог как на двусторонней основе, так и на многосторонних форумах, где союзники США и Украина займут места за столом переговоров.

США надеются, что эти первоначальные переговоры приведут к серьезным переговорам, направленным на разрядку напряженности и, возможно, на начало процесса деэскалации военной ситуации в Украине и вокруг нее.

Ставки высоки. Российские войска все еще находятся в боевой готовности, угрожая новой агрессией против Украины, что может привести к крупнейшему кризису в Европе со времен Второй мировой войны.

Заявленные амбиции России выходят далеко за рамки восстановления контроля над Украиной и блокирования ей пути в Европу и НАТО. Россия добивается согласия Запада на условия, которые буквально перечеркнули бы изменения в Европе, произошедшие с момента окончания холодной войны 30 лет назад. Изменения, которые принесли беспрецедентный мир, процветание и сотрудничество во все страны Европы, включая саму Россию.

Россия хочет повернуть время вспять, к 1990-м годам, заново разделить Европу по сферам влияния, в которых у нее есть свобода действий для доминирования над соседями, наиболее стратегически важным из которых является Украина.

Широкие предложения России по новым договорам с США и НАТО являются формулой западной капитуляции и оставят Украину и союзников США в Центральной и Восточной Европе беззащитными. Ни одно из этих требований не имеет под собой никаких оснований. НАТО является оборонительным союзом, и его вооруженные силы и сотрудничество с Украиной не представляют угрозы для безопасности России. Это искусственный кризис, сфабрикованный Россией.

– РФ переключила свое внимание на расширение НАТО. Может ли такая позиция свидетельствовать об отсутствии реального желания договариваться?

– Многие аналитики считают, что предложения России были разработаны как ультиматумы, которые гарантированно будут отвергнуты, что дает РФ предлог для военных действий против Украины. Если это так, то переговоры, начатые в Женеве, ни к чему не приведут.

Однако я считаю, что [президент РФ Владимир] Путин еще не решился на войну против Украины. Скорее всего, Россия просто выставляет максималистские позиции, как она это обычно делает в начале переговоров. Скорее всего, Путин все еще проверяет, сможет ли он запугать Запад в том, чтобы принять некоторые из его требований без применения силы. Это помогло бы избежать риска получения санкций в качестве наказания и больших боевых потерь, которые были бы неприемлемы для России.

США и их союзники в свою очередь надеются на то, что Россия, несмотря на бахвальство, все же ищет путь дипломатического решения.

Если Россия предпочтет войну переговорам, она заплатит очень высокую цену

– Каковы цели США на этих переговорах?

– США и их союзники сообщили, что российские проекты договоров в целом обречены на провал, но в них содержится больше ограниченных предложений по контролю над вооружениями и мер по снижению риска, которые могли бы предложить возможные варианты действий при их применении на взаимных условиях.

Например, США заявили, что могут рассмотреть новые ограничения на ракеты средней дальности, если существующие российские системы в Европе (которые нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и привели к его краху) также будут ограничены или выведены. США также заявили о готовности принять меры по повышению прозрачности и ограничению масштабов военных учений обеих сторон, которые могут быть ошибочно истолкованы как подготовка к войне.

– Как вы думаете, чего именно хочет Россия?

– Пока неясно, хватит ли таких ограниченных мер, чтобы удовлетворить Россию. Мы можем узнать больше к концу недели по итогам переговоров в Совете Россия – НАТО и ОБСЕ.

– Есть ли сейчас условия для достижения сторонами конкретных договоренностей?

– Да, но только в том случае, если Россия откажется от своих односторонних и нереалистичных предложений и согласится сосредоточиться на практических ответных мерах по снижению напряженности и восстановлению стабильности в Центральной и Восточной Европе.

Если Россия предпочтет войну переговорам, она заплатит очень высокую цену.