Посол Украины в ФРГ считает, что канцлер может лично помочь усадить Путина за стол переговоров о ненападении на Украину

Мельник считает, что переговоры с Россией не были достаточно острыми Фото: hromadske.ua

Украинский дипломат считает, что "лакмусовой бумажкой" для политики нового правительства ФРГ стало бы "личное руководство" канцлера в попытке усадить за стол переговоров главу Кремля.

Мельник подчеркивает, что "пока было много диалога с Россией", но этот диалог не имел достаточной остроты.

Посол также заявил, что Германия должна настаивать на "скорейшем вступлении" Украины в НАТО и Евросоюз, а также отказаться от запуска "спорного" газопровода "Северный поток – 2", по которому Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

Накануне в интервью немецким СМИ Мельник предостерег Германию от "политики умиротворения все более агрессивной России" и призвал страны Запада "относиться к Москве, как к прокаженному, как к государству-парию, которое должно испытать международную изоляцию".