"Вместе активно воплощаем формулу безопасности". Кулеба обсудил с Блинкеном российскую агрессию

"Провел разговор с американским коллегой и другом Энтони Блинкеном. На протяжении недели дипломатических контактов с РФ Украина и США остаются едиными в стремлении к деэскалации благодаря дипломатии и силе. Мы продолжаем тесно работать вместе над сдерживанием РФ от дальнейшей агрессии", – написал он.

Провів розмову з американським колегою та другом Ентоні Блінкеном. Протягом тижня дипломатичних контактів з РФ, Україна та США залишаються єдиними у прагненні деескалації завдяки дипломатії та силі. Ми продовжуємо тісно працювати разом над стримуванням РФ від подальшої агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 11, 2022

В МИД Украины отметили, что по телефону Блинкен рассказал Кулебе о ходе переговоров в Женеве между российской и американской делегациями.

"Руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с РФ в формате Совета НАТО – Россия и постоянного совета ОБСЕ. Стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу "никаких договоренностей относительно Украины без Украины", – говорится в сообщении.

Блинкен подтвердил "непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины" и обсудил с Кулебой "дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины".

"Благодаря активной дипломатической работе Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантический простор будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности", – объяснил глава МИД Украины.

10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров между США и РФ по "гарантиям безопасности", беседа продолжалась приблизительно 7,5 часа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.

По словам Рябкова, который возглавляет российскую делегацию, РФ нужны "железобетонные" гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде, который состоится 29–30 июня, Альянс это юридически закрепил.

Замгоссекретаря Соединенных Штатов Венди Шерман, которая возглавляет американскую делегацию, на брифинге после переговоров России и США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.