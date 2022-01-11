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"Вместе активно воплощаем формулу безопасности". Кулеба обсудил с Блинкеном российскую агрессию

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Блинкен и Кулеба пообщались по телефону
Блинкен и Кулеба пообщались по телефону
Фото: ЕРА (архив)

11 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном российскую агрессию. Об этом украинский дипломат сообщил в Twitter.

"Провел разговор с американским коллегой и другом Энтони Блинкеном. На протяжении недели дипломатических контактов с РФ Украина и США остаются едиными в стремлении к деэскалации благодаря дипломатии и силе. Мы продолжаем тесно работать вместе над сдерживанием РФ от дальнейшей агрессии", – написал он.

В МИД Украины отметили, что по телефону Блинкен рассказал Кулебе о ходе переговоров в Женеве между российской и американской делегациями.

"Руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с РФ в формате Совета НАТО – Россия и постоянного совета ОБСЕ. Стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу "никаких договоренностей относительно Украины без Украины", – говорится в сообщении.

Блинкен подтвердил "непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины" и обсудил с Кулебой "дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины".

"Благодаря активной дипломатической работе Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантический простор будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности", – объяснил глава МИД Украины.

10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров между США и РФ по "гарантиям безопасности", беседа продолжалась приблизительно 7,5 часа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.

По словам Рябкова, который возглавляет российскую делегацию, РФ нужны "железобетонные" гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде, который состоится 29–30 июня, Альянс это юридически закрепил.

Замгоссекретаря Соединенных Штатов Венди Шерман, которая возглавляет американскую делегацию, на брифинге после переговоров России и США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

Контекст:

10 декабря 2021 года на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, США, НАТО, МИД Украины, Женева, переговоры, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, российская агрессия, война в Украине, дипломаты, безопасность
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