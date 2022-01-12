Агрессия РФ против Украины будет иметь необратимые последствия – Ермак

На встрече присутствовали представители Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Figaro, L'Opinion и Radio France (Франция) и TVN (Польша).

"Руководитель Офиса президента убежден, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому произойти, и будет иметь необратимые последствия", – говорится в сообщении ОП.

По словам Ермака, Украина получила от руководства США и всех западных партнеров гарантии, что любые вопросы, которые касаются Украины и ее безопасности, без Украины обсуждаться не будут. США также "решили активно участвовать в мирном процессе по прекращению войны на Донбассе".

Кроме того, Ермак рассказал европейским журналистам о борьбе в Украине с коррупцией и о деолигархизации.