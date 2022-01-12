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ПОЛИТИКА

Агрессия РФ против Украины будет иметь необратимые последствия – Ермак

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На встрече с Ермаком присутствовали представители пяти СМИ
На встрече с Ермаком присутствовали представители пяти СМИ
Фото: president.gov.ua

11 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с журналистами из Германии, Польши и Франции, в ходе которой ответил на вопросы о безопасности страны и о переговорах в нормандском формате на уровне политических советников глав государств. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

На встрече присутствовали представители Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Figaro, L'Opinion и Radio France (Франция) и TVN (Польша).

"Руководитель Офиса президента убежден, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому произойти, и будет иметь необратимые последствия", – говорится в сообщении ОП.

По словам Ермака, Украина получила от руководства США и всех западных партнеров гарантии, что любые вопросы, которые касаются Украины и ее безопасности, без Украины обсуждаться не будут. США также "решили активно участвовать в мирном процессе по прекращению войны на Донбассе".

Кроме того, Ермак рассказал европейским журналистам о борьбе в Украине с коррупцией и о деолигархизации.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Вечером 10 января 2022 года в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Польша, Франция, коррупция, переговоры, советник, Европа, российская агрессия, война в Украине, Андрей Ермак
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