"Пока под ногами болото". Путин отсрочил вторжение в Украину – NYT

США ожидали, что в декабре и начале января к границе с Украиной стянут дополнительные российские войска, численность которых достигнет 175 тыс. человек, пишет издание.

Но помехой для России стала относительно теплая зима, что замедлило замерзание земли и усложнило движение тяжелого транспорта и вооружений.

"Срок, установленный Путиным для ввода войск, сдвинулся ближе к весне", – пишет издание.

По словам высокопоставленных представителей властей США, пока под ногами болото, Путин может быть вынужден отложить наземное наступление как минимум до февраля.

В связи с этим администрация президента США Джо Байдена консультируется с метеорологами по поводу погоды в Украине в ближайшие недели, а военная разведка страны внимательно отслеживает перемещение российских войск, сообщает The New York Times.