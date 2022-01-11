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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пока под ногами болото". Путин отсрочил вторжение в Украину – NYT

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Теплая украинская зима замедлила замерзание земли, что усложняет передвижение тяжелых транспортных средств и вооружения России, пишет издание
Теплая украинская зима замедлила замерзание земли, что усложняет передвижение тяжелых транспортных средств и вооружения России, пишет издание
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин вынужден был отложить возможное вторжение в Украину до весны в связи с неблагоприятными погодными условиями для передвижения военной техники. Об этом 10 января сообщило издание The New York Times со ссылкой на информацию, полученную от официальных американских лиц.

США ожидали, что в декабре и начале января к границе с Украиной стянут дополнительные российские войска, численность которых достигнет 175 тыс. человек, пишет издание.

Но помехой для России стала относительно теплая зима, что замедлило замерзание земли и усложнило движение тяжелого транспорта и вооружений.

"Срок, установленный Путиным для ввода войск, сдвинулся ближе к весне", – пишет издание.

По словам высокопоставленных представителей властей США, пока под ногами болото, Путин может быть вынужден отложить наземное наступление как минимум до февраля.

В связи с этим администрация президента США Джо Байдена консультируется с метеорологами по поводу погоды в Украине в ближайшие недели, а военная разведка страны внимательно отслеживает перемещение российских войск, сообщает The New York Times.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, Владимир Путин, погода, военные, граница, вооружение, разведка, агрессия, нападение, вторжение, зима, наступление
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