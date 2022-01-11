Американские конгрессмены готовят законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО плюс"

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы… [Президент РФ] Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным инициатором законопроекта.

Авторы проекта закона отмечают, что он позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера и обеспечит Украине дипломатическую поддержку, в которой она нуждается в условиях увеличения количества российских войск у ее границ.

Законопроект также предполагает официальное объявление России государством – спонсором терроризма и привлечение Москвы к ответственности за агрессию путем немедленного введения санкций против "Северного потока – 2", которые не позволят ввести газопровод в эксплуатацию.

Помимо этого, документ предусматривает выделение $155 млн "Радио Свобода" на борьбу с российской дезинформацией в 2022 году.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", – подчеркнул конгрессмен Роджерс.

По словам Стефаник, "Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина".

10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров между США и РФ по "гарантиям безопасности", беседа продолжалась приблизительно 7,5 часа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.

По словам Рябкова, который возглавляет российскую делегацию, РФ нужны "железобетонные" гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде, который состоится 29–30 июня, Альянс это юридически закрепил.

Замгоссекретаря Соединенных Штатов Венди Шерман, которая возглавляет американскую делегацию, на брифинге после переговоров России и США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.