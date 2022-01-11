Американские конгрессмены готовят законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО плюс"

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы… [Президент РФ] Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным инициатором законопроекта.
Авторы проекта закона отмечают, что он позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера и обеспечит Украине дипломатическую поддержку, в которой она нуждается в условиях увеличения количества российских войск у ее границ.
Законопроект также предполагает официальное объявление России государством – спонсором терроризма и привлечение Москвы к ответственности за агрессию путем немедленного введения санкций против "Северного потока – 2", которые не позволят ввести газопровод в эксплуатацию.
Помимо этого, документ предусматривает выделение $155 млн "Радио Свобода" на борьбу с российской дезинформацией в 2022 году.
Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.
"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", – подчеркнул конгрессмен Роджерс.
По словам Стефаник, "Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина".
10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров между США и РФ по "гарантиям безопасности", беседа продолжалась приблизительно 7,5 часа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.
По словам Рябкова, который возглавляет российскую делегацию, РФ нужны "железобетонные" гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде, который состоится 29–30 июня, Альянс это юридически закрепил.
Замгоссекретаря Соединенных Штатов Венди Шерман, которая возглавляет американскую делегацию, на брифинге после переговоров России и США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.