США напомнили России о ее оккупационных войсках в трех странах, в том числе в Украине

"НАТО не насаждает антироссийские настроения и не стремится к конфронтации. Россия заботится о безопасности, но страны НАТО тоже. НАТО перебросил силы в страны Балтии и Польшу только после того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году. Россия сейчас имеет оккупационные силы в Украине, Грузии и Молдове", – говорится в сообщении.

Тільки факти @NATO не насаджує антиросійські настрої та не прагне конфронтації. Росія турбується про безпеку, але країни НАТО - також. НАТО перекинуло сили до країн Балтії та лише після того, як Росія вторглася в Крим у 2014 році. наразі має окупаційні сили в , та https://t.co/xbsV5qfaVr — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 11, 2022

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России, это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории.

Российские войска также находятся в Приднестровье. Регион объявил о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.