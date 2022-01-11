"Удастся ли остановить новое нападение Кремля?" На Киевском форуме по безопасности обсудят переговоры Запада и России

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году Фото: ksf.openukraine.org

В ходе дискуссии поднимут следующие вопросы:

Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?

Как оценить ход переговоров и чего следует ожидать в ближайшей перспективе?

Согласится ли Запад на ультиматумы президента РФ Владимира Путина?

Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и около украинских границ?

Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

В дискуссии примут участие авторитетные политики, дипломаты и эксперты из Вашингтона, Берлина, Брюсселя и Киева:

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014–2016 годах;

Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012–2016 годах;

Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета (США);

Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003–2006 годах;

Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Дискуссия начнется 12 января в 19.00 по Киеву, ее будут транслировать на YouTube-канале фонда "Відкрий Україну", на страницах в Facebook Арсения Яценюка и Киевского форума по безопасности и на сайте форума.

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.