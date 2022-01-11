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"Удастся ли остановить новое нападение Кремля?" На Киевском форуме по безопасности обсудят переговоры Запада и России

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Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году
Фото: ksf.openukraine.org

12 января состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная переговорам США и НАТО с Россией, цель которых – сдержать новую волну агрессии Кремля против Украины и Запада. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы мероприятия.

В ходе дискуссии поднимут следующие вопросы:

  • Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?
  • Как оценить ход переговоров и чего следует ожидать в ближайшей перспективе?
  • Согласится ли Запад на ультиматумы президента РФ Владимира Путина?
  • Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и около украинских границ?
  • Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

В дискуссии примут участие авторитетные политики, дипломаты и эксперты из Вашингтона, Берлина, Брюсселя и Киева:

  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014–2016 годах;
  • Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012–2016 годах;
  • Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета (США);
  • Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003–2006 годах;
  • Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Дискуссия начнется 12 января в 19.00 по Киеву, ее будут транслировать на YouTube-канале фонда "Відкрий Україну", на страницах в Facebook Арсения Яценюка и Киевского форума по безопасности и на сайте форума.

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

Контекст:

10 января в Женеве прошел первый раунд переговоров между США и РФ по "гарантиям безопасности", беседа продолжалась приблизительно 7,5 часа.

12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Арсений Яценюк, переговоры, Даниил Лубкивский, Александр Вершбоу, Джон Хербст, российская агрессия, Виола фон Крамон-Таубадель, Киевский форум по безопасности
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