"Удастся ли остановить новое нападение Кремля?" На Киевском форуме по безопасности обсудят переговоры Запада и России

В ходе дискуссии поднимут следующие вопросы:
- Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?
- Как оценить ход переговоров и чего следует ожидать в ближайшей перспективе?
- Согласится ли Запад на ультиматумы президента РФ Владимира Путина?
- Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и около украинских границ?
- Удастся ли остановить новое нападение Кремля?
В дискуссии примут участие авторитетные политики, дипломаты и эксперты из Вашингтона, Берлина, Брюсселя и Киева:
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014–2016 годах;
- Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012–2016 годах;
- Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета (США);
- Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003–2006 годах;
- Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Дискуссия начнется 12 января в 19.00 по Киеву, ее будут транслировать на YouTube-канале фонда "Відкрий Україну", на страницах в Facebook Арсения Яценюка и Киевского форума по безопасности и на сайте форума.
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.
Контекст:
10 января в Женеве прошел первый раунд переговоров между США и РФ по "гарантиям безопасности", беседа продолжалась приблизительно 7,5 часа.
12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.