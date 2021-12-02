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ПОЛИТИКА

Путин постоянно говорит об Украине из-за отсутствия у России собственной истории – американский историк Снайдер

Снайдер: Нет истории России, которую может рассказать Путин
Снайдер: Нет истории России, которую может рассказать Путин
Фото: pinchukfund.org

Статья президента РФ Владимира Путина о единстве Украины и России с исторической точки зрения не имеет никакой ценности. Об этом 1 декабря сказал американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер во время Киевского форума по безопасности, сообщил сайт форума.

"Когда я читаю ее как историк, у меня возникает впечатление сродни тому, когда на вечеринке кто-то начинает рассуждать о событиях прошлого, не понимая, о чем говорит, но с горячими убеждениями", – заявил Снайдер.

По его словам, к соображениям Путина нужно подходить не как к истории, "ведь в этом смысле его рассуждения уморительны", а как к политике

"Когда мы внимательно читаем эту статью, можем заметить, что она действительно об отсутствии истории России. Нет истории России, которую может рассказать Путин. Он может рассказать историю об определенных взаимоотношениях с Украиной, которые по определенным мистическим причинам испортились", – отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что статья главы Кремля – о прошлом, и назвал это главной проблемой режима Путина.

"В олигархате, клептократии, плутократии, где все ресурсы сконцентрированы в руках приближенной к центру режима элиты, очень трудно говорить о будущем, очень трудно даже представлять будущее", – сказал историк.

Он пришел к выводу, что РФ напала на Украину, потому что россияне до сих пор не знают, кто они.

"Россия во главе с Путиным вторглась в Украину, чтобы рассказать что-то вроде истории о том, кто такие россияне", – резюмировал Снайдер.

Контекст:

12 июля на сайте президента России на украинском и на русском языках была опубликована статья "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Тимоти Снайдер, Киевский форум по безопасности
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