Путин постоянно говорит об Украине из-за отсутствия у России собственной истории – американский историк Снайдер

"Когда я читаю ее как историк, у меня возникает впечатление сродни тому, когда на вечеринке кто-то начинает рассуждать о событиях прошлого, не понимая, о чем говорит, но с горячими убеждениями", – заявил Снайдер.

По его словам, к соображениям Путина нужно подходить не как к истории, "ведь в этом смысле его рассуждения уморительны", а как к политике

"Когда мы внимательно читаем эту статью, можем заметить, что она действительно об отсутствии истории России. Нет истории России, которую может рассказать Путин. Он может рассказать историю об определенных взаимоотношениях с Украиной, которые по определенным мистическим причинам испортились", – отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что статья главы Кремля – о прошлом, и назвал это главной проблемой режима Путина.

"В олигархате, клептократии, плутократии, где все ресурсы сконцентрированы в руках приближенной к центру режима элиты, очень трудно говорить о будущем, очень трудно даже представлять будущее", – сказал историк.

Он пришел к выводу, что РФ напала на Украину, потому что россияне до сих пор не знают, кто они.

"Россия во главе с Путиным вторглась в Украину, чтобы рассказать что-то вроде истории о том, кто такие россияне", – резюмировал Снайдер.