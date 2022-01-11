Ермак проводит встречу с советниками президента Франции и канцлера Германии – Офис президента Украины

"Ермак начал встречу с прибывшим в Украину с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Пльотнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, которые прибыли в Украину с визитом", – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что на встрече Ермак "выразил надежду на продуктивный и результативный диалог".

15 декабря 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.