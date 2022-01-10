"Германия несет историческую ответственность перед Украиной". Посол Украины призвал ФРГ предоставить Киеву оборонное оружие

Выдержки из его интервью на украинском языке опубликованы 10 января на сайте диппредставительства Украины в Берлине.
"Мы призываем правительство "светофорной коалиции" отказаться от существующей – с точки зрения морали абсолютно ложной – политики блокировки и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть полное право на самооборону, – отметил Мельник. – Германия несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем [за преступления нацизма]".
Украина ожидает от ФРГ "массивную военную поддержку", чтобы значительно повысить цену предстоящего нападения президента РФ Владимира Путина и еще успеть его предотвратить, добавил дипломат.
По словам Мельника, "до сих пор опасность российского вторжения в Украину остается высокой" – "все предупредительные индикаторы давно уже мигают ярко-красным цветом".
Посол Украины предостерег ФРГ от "политики умиротворения все более агрессивной России". Он призвал страны Запада "относиться к Москве, как к прокаженному, как к государству-парию, которое должно испытать международную изоляцию".
"Чтобы предотвратить новое российское вторжение, нашим партнерам в Европе и США необходимо принять очень и очень жесткие превентивные карательные меры против Москвы еще до того, как Путин расширит свое военное вмешательство, а не после него, когда уже будет слишком поздно", – резюмировал Мельник.
О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок, писало 11 декабря ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.
В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодроновых ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодроновых ружей.
13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса, которое выступает против продажи.