"Германия несет историческую ответственность перед Украиной". Посол Украины призвал ФРГ предоставить Киеву оборонное оружие

Выдержки из его интервью на украинском языке опубликованы 10 января на сайте диппредставительства Украины в Берлине.

"Мы призываем правительство "светофорной коалиции" отказаться от существующей – с точки зрения морали абсолютно ложной – политики блокировки и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть полное право на самооборону, – отметил Мельник. – Германия несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем [за преступления нацизма]".

Украина ожидает от ФРГ "массивную военную поддержку", чтобы значительно повысить цену предстоящего нападения президента РФ Владимира Путина и еще успеть его предотвратить, добавил дипломат.

По словам Мельника, "до сих пор опасность российского вторжения в Украину остается высокой" – "все предупредительные индикаторы давно уже мигают ярко-красным цветом".

Посол Украины предостерег ФРГ от "политики умиротворения все более агрессивной России". Он призвал страны Запада "относиться к Москве, как к прокаженному, как к государству-парию, которое должно испытать международную изоляцию".

"Чтобы предотвратить новое российское вторжение, нашим партнерам в Европе и США необходимо принять очень и очень жесткие превентивные карательные меры против Москвы еще до того, как Путин расширит свое военное вмешательство, а не после него, когда уже будет слишком поздно", – резюмировал Мельник.