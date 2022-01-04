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ПОЛИТИКА

"Ситуация несправедлива". Новое правительство Германии пока не разблокировало закупки оружия Украиной через агентство НАТО – Стефанишина

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Стефанишина о блокировании закупок оружия: Это действительно большой политический вызов для нас и не очень приятная ситуация
Стефанишина о блокировании закупок оружия: Это действительно большой политический вызов для нас и не очень приятная ситуация
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что у Украины пока нет четких сигналов от Германии относительно разблокирования закупок оружия через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сложилось новое правительство Германии. Пока у нас нет четких сигналов от канцлера и министра обороны относительно разблокирования этой ситуации. Возможно, и не время фокусироваться на этом вопросе в условиях нагнетания и концентрации военного присутствия России на границе. Однако мы публично заявили, что эта ситуация несправедлива в отношении Украины. Конечно, будем вести переговоры", – сказала она. 

В ответ на вопрос, почему возникла проблема с блокированием возможности таких закупок Германией и Нидерландами, Стефанишина пояснила, что в этом вопросе есть два аспекта – политика и евроатлантическая интеграция. 

"Есть политическая позиция Германии и Нидерландов о том, что в условиях, когда в Украине идет военный конфликт с Россией, поставки любого стрелкового оружия или летального вооружения не считаются политически целесообразными. Есть необходимость вести переговоры по этому вопросу с этими странами на двустороннем уровне, а не в НАТО. Это действительно большой политический вызов для нас и не очень приятная ситуация", – подчеркнула Стефанишина.

В то же время, отметила она, Украина уже несколько раз использовала этот механизм для закупок оборудования нелетального характера.

Второй аспект, по ее словам, состоит в том, что Украина вышла на новый уровень взаимодействия с НАТО, когда украинские структуры глубоко интегрируются в разные структуры НАТО.

"Все эти решения нуждаются в консенсусе. Даже в рамках статуса партнера с расширенными возможностями, когда мы говорим об определенных видах учений, согласование участия Украины тоже требует консенсуса... Развитие этого консенсуса должно происходить постоянно, на всех уровнях: или моих переговоров, или министра иностранных дел, или министра обороны, или министра, заместителей министра экономики. Это новая нормальность, в которую мы заходим. Иногда эти переговоры бывают неуспешными. Но у нас уже есть кейсы, когда с третьего-четвертого раза все-таки это удавалось", – сказала вице-премьер. 

Контекст:

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок, писало 11 декабря ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится. 

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодроновых ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодроновых ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса, кто выступает против продажи.

Теги: НАТО, оружие, вооружение, NSPA, блокирование, покупки, Ольга Стефанишина
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