"Ситуация несправедлива". Новое правительство Германии пока не разблокировало закупки оружия Украиной через агентство НАТО – Стефанишина

Стефанишина о блокировании закупок оружия: Это действительно большой политический вызов для нас и не очень приятная ситуация Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

"Сложилось новое правительство Германии. Пока у нас нет четких сигналов от канцлера и министра обороны относительно разблокирования этой ситуации. Возможно, и не время фокусироваться на этом вопросе в условиях нагнетания и концентрации военного присутствия России на границе. Однако мы публично заявили, что эта ситуация несправедлива в отношении Украины. Конечно, будем вести переговоры", – сказала она.

В ответ на вопрос, почему возникла проблема с блокированием возможности таких закупок Германией и Нидерландами, Стефанишина пояснила, что в этом вопросе есть два аспекта – политика и евроатлантическая интеграция.

"Есть политическая позиция Германии и Нидерландов о том, что в условиях, когда в Украине идет военный конфликт с Россией, поставки любого стрелкового оружия или летального вооружения не считаются политически целесообразными. Есть необходимость вести переговоры по этому вопросу с этими странами на двустороннем уровне, а не в НАТО. Это действительно большой политический вызов для нас и не очень приятная ситуация", – подчеркнула Стефанишина.

В то же время, отметила она, Украина уже несколько раз использовала этот механизм для закупок оборудования нелетального характера.

Второй аспект, по ее словам, состоит в том, что Украина вышла на новый уровень взаимодействия с НАТО, когда украинские структуры глубоко интегрируются в разные структуры НАТО.

"Все эти решения нуждаются в консенсусе. Даже в рамках статуса партнера с расширенными возможностями, когда мы говорим об определенных видах учений, согласование участия Украины тоже требует консенсуса... Развитие этого консенсуса должно происходить постоянно, на всех уровнях: или моих переговоров, или министра иностранных дел, или министра обороны, или министра, заместителей министра экономики. Это новая нормальность, в которую мы заходим. Иногда эти переговоры бывают неуспешными. Но у нас уже есть кейсы, когда с третьего-четвертого раза все-таки это удавалось", – сказала вице-премьер.