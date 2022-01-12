ГОРДОН
 
 
МИР

Россия начала учения у границ с Украиной на следующий день после переговоров с США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Учения начались в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях
Учения начались в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях
Фото: mil.ru

Российские военные 11 января начали учения на общевойсковых полигонах, расположенных в регионах близ украинской границы. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа РФ.

Учения начались в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. 

"Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов", – говорится в сообщении.

Всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.

Контекст:

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, граница, военные учения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучшая экс-"ВИА Гра". Мейхер показала свои свежие снимки
"Лучшая экс-"ВИА Гра". Мейхер показала свои свежие снимки
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд может стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар"
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд может стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар"
"Большие упругие сисяндры. Слюнки текут", "Люблю твои бедра, ляхи". Каменских вблизи показала формы на пляже
"Большие упругие сисяндры. Слюнки текут", "Люблю твои бедра, ляхи". Каменских вблизи показала формы на пляже
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини
"Это парик?", "Красивая стала". В сети комментируют новый образ Ани Лорак в комбинезоне с дырками
"Это парик?", "Красивая стала". В сети комментируют новый образ Ани Лорак в комбинезоне с дырками
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Седокова снялась в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
Седокова снялась в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (488646)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (157895)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (71403)
4
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (63610)
5
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (43965)
6
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (43414)
7
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (30862)
8
"Секси-бикини", "Мамасита". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике (28049)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS