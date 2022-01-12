Россия начала учения у границ с Украиной на следующий день после переговоров с США

Учения начались в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

"Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов", – говорится в сообщении.

Всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.