США ждут объяснений РФ по поводу учений вблизи границ Украины

Его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Деэскалация в этом контексте потребует, чтобы российские войска вернулись в свои казармы, чтобы эти учения были либо объяснены, либо прекращены, чтобы это тяжелое вооружение вернулось в свои обычные места хранения. Но мы также стремимся сделать все возможное, чтобы поддержать дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. И, конечно же, Украина продемонстрировала приверженность мирному прекращению войны. Мы готовы поддержать эти усилия", – сказал Прайс.

По его словам, США "ясно дали понять, что прогресс [на переговорах по гарантиям безопасности] возможен только в атмосфере деэскалации, а не эскалации, и на основе истинной взаимности".

"Это требует, чтобы Россия оставалась за столом переговоров и предпринимала конкретные шаги по снижению напряженности", – подчеркнул Прайс.