Столтенберг: НАТО четко заявил России, что применение силы против Украины будет серьезной стратегической ошибкой

Столтенберг: Россия делала несколько шагов против разных стран. Это применение химической угрозы, киберугрозы и так далее Фото: EPA

Он сообщил, что союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

"Россия делала несколько шагов против разных стран. Это применение химической угрозы, киберугрозы и так далее. И поэтому НАТО приобщается к этим переговорам, чтобы положить на стол предложения. Но в то же время мы должны быть готовы, что Россия еще раз может выбрать конфронтацию. Поэтому мы очень четко заявили, что применение силы против Украины будет серьезной стратегической ошибкой со стороны России и что это будет иметь очень большую цену для России", – сказал генсек.

Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.