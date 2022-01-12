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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: НАТО четко заявил России, что применение силы против Украины будет серьезной стратегической ошибкой

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Столтенберг: Россия делала несколько шагов против разных стран. Это применение химической угрозы, киберугрозы и так далее
Столтенберг: Россия делала несколько шагов против разных стран. Это применение химической угрозы, киберугрозы и так далее
Фото: EPA

Союзники по НАТО "четко заявили" России, что применение военной силы против Украины будет серьезной ошибкой. Об этом на брифинге 12 января после встречи на уровне Совета Россия – НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляцию с переводом на украинский язык вел в YouTube канал "UA:Перший".

Он сообщил, что союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

"Россия делала несколько шагов против разных стран. Это применение химической угрозы, киберугрозы и так далее. И поэтому НАТО приобщается к этим переговорам, чтобы положить на стол предложения. Но в то же время мы должны быть готовы, что Россия еще раз может выбрать конфронтацию. Поэтому мы очень четко заявили, что применение силы против Украины будет серьезной стратегической ошибкой со стороны России и что это будет иметь очень большую цену для России", – сказал генсек.

Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, войска
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