Столтенберг: На переговорах с РФ Альянс подтвердил политику открытых дверей НАТО и право каждой нации выбирать свои союзы

"Сегодня Росси высказала предложение, которое они опубликовали в декабре... Это касается требования остановить вступление новых членов в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. Альянс подтвердил политику открытых дверей НАТО и право каждой нации выбирать свои союзы, касающиеся безопасности. Поэтому мы говорим, что это не должно подрывать нашу возможность защищать всех, включая присутствие войск в восточной части Альянса. В то же время и Россия, и союзники по НАТО выразили необходимость возобновить диалог и согласовать график следующих встреч", – сказал Столтенберг.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения".

"Члены Альянса хотят обсудить такие вопросы, как повышение прозрачности учений, сокращение пространства и возможности для кибератак. Также мы готовы обсуждать вопрос контроля за вооружениями, ограничения на ракеты и вопрос ядерной политики", – заявил генсек.

Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась сегодня в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.