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ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с Трюдо компенсации семьям жертв сбитого самолета МАУ и членство Украины в НАТО

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Зеленский заверил Трюдо в неизменности евроатлантического курса Украины
Зеленский заверил Трюдо в неизменности евроатлантического курса Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на Донбассе, компенсации семьям жертв самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого в Иране в январе 2020 года, и процесс интеграции Украины с НАТО. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752", – написал Зеленский.

Собеседники обменялись мнениями относительно позиций Украины и Канады в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов, сообщает пресс-служба Офиса президента. 

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – заявил Зеленский.

Глава государства отметил неизменность евроатлантического курса Украины и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Украине на пути членства в НАТО.

"Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с Альянсом", – сказал Зеленский.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Путин во время разговора с Байденом 7 декабря заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

После беседы с Байденом Путин анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Франция, санкции, авиакатастрофа, Донбасс, МАУ, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, война на Донбассе, крушение самолета МАУ в Иране
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