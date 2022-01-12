Зеленский обсудил с Трюдо компенсации семьям жертв сбитого самолета МАУ и членство Украины в НАТО

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752", – написал Зеленский.

Поговорив телефоном з @JustinTrudeau. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії #UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи #PS752. pic.twitter.com/ZmeXTD4fnF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2022

Собеседники обменялись мнениями относительно позиций Украины и Канады в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – заявил Зеленский.

Глава государства отметил неизменность евроатлантического курса Украины и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Украине на пути членства в НАТО.

"Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с Альянсом", – сказал Зеленский.