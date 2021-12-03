Зеленский обсудил с Трюдо безопасность, свободную торговлю и упрощение виз

Зеленский отметил, что обсудил с Трюдо вопросы безопасности, COVID-19, возможности расширения зоны свободной торговли и упрощения визового режима между странами.

"Канада не только одной из первых поддержала независимость Украины 30 лет назад, но с тех пор продолжает делать это ежедневно – словами и действиями", – написал Зеленский.

Канада не лише однією з перших підтримала незалежність України 30 років тому, а й відтоді продовжує робити це щодня – словами й діями. Подякував за це @JustinTrudeau. Принагідно обговорили безпеку, #COVID19, можливості розширення зони вільної торгівлі й спрощення візового режиму. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2021

Он подчеркнул, что украинский народ "постоянно чувствовал и испытывает искреннюю поддержку со стороны дружественной Канады", пишет пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"Это особенно важно и заметно в последние восемь лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ", – сказал Зеленский, поблагодарив Трюдо за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Оба политика "согласились с необходимостью разработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против Украины", указывается в сообщении ОПУ.

Кроме того, Зеленский и Трюдо обсудили пути вовлечения Канады в деятельность Крымской платформы, а также вопрос привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета МАУ рейса PS752.